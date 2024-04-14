Проверки за нарушение законодательства о труде в условиях войны: что нужно знать

Основанием для проведения проверок Гоструда в условиях военного положения являются обращение работника о нарушении его трудовых прав, поручение премьер-министра и наступлении аварии, пожара, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профзаболевания.

В Государственной службе Украины по вопросам труда напомнили нюансы проверки за нарушение законодательства о труде в условиях войны.

Отмечается, что согласно ст. 16 указанного Закона в период действия военного положения в случае выполнения в полном объеме и в установленный срок предписаний об устранении нарушений, выявленных при осуществлении внеплановых мер государственного надзора (контроля), штрафы, предусмотренные ст. 265 КЗоТ, не применяются.

Таким образом, наложение штрафов за нарушение законодательства о труде, предусмотренных ст. 265 КЗоТ осуществляется в случае невыполнения в установленный срок предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства, внесенных по результатам проведенного внепланового мероприятия контроля.

Основаниями для проведения мероприятий государственного контроля в условиях военного положения являются обращение работника о нарушении его трудовых прав, поручение Премьер-министра Украины и наступлении аварии, пожара, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования.

Вопросы, подлежащие проверке в условиях военного положения:

соблюдение требований законодательства о гигиене и охране труда;

выявление неоформленных трудовых отношений и законность прекращения трудовых договоров;

соблюдение требований Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

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