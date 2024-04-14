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Сможет ли рф захватить Часов Яр: в ISW сделали прогноз

09:15, 14 апреля 2024
Российские войска активизировали усилия по захвату Часового Яра, и, похоже, привлекли свои боеспособные подразделения к этому — ISW.
Сможет ли рф захватить Часов Яр: в ISW сделали прогноз
Фото: Новости Донбасса
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Российские захватчики, вероятно, привлекли свои боеспособные подразделения для атак на Часов Яр Донецкой области. Это приведет к постепенному росту потерь, пока у украинских защитников необходимая техника, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что элементы, которые российские войска сейчас сосредоточили к северо-востоку и юго-востоку от Часового Яра, относительно менее боеспособны. Им будет трудно добиться успехов, аналогичных тем, которые были достигнуты восточнее Часового Яра.

В то же время в ISW говорят, что тактические успехи рф восточнее Часового Яра не создали условий для окружения населенного пункта. Российским оккупантам, вероятно, придется добиться заметных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часового Яра, прежде чем продолжить оцепление населенного пункта. А это может потребовать дополнительных и боеспособных частей.

Имеющиеся в распоряжении ISW кадры указывают, что украинские войска установили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и российским силам будет трудно быстро прорвать эту оборону.

Вместе с тем, аналитики считают, что возможное захват россией Часового Яра не позволит им провести успешную операцию для угрозы Константиновке и Дружковке. Российским силам, возможно, необходимо установить другие оперативные условия.

Попытки захватчиков продвинуться в направлении Константиновки, вероятно, позволят украинским силам использовать позиции в районе Торецкого - Северного для перекрытия и угрозы тыловым российским линиям материально-технического обеспечения и, возможно, изолирование непосредственного боевого пространства к западу от Часового Яра.

Аналитики ISW подчеркивают, что украинские войска продемонстрировали свою способность отражать интенсивные атаки российской механизированной техники и ослаблять российскую логистику, когда они хорошо обеспечены. А способность рф использовать оперативное значение Часового Яра, вероятно, во многом зависит от того, восстановят ли США помощь Украине.

Напомним, что продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении.

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