Чи зможе рф захопити Часів Яр: у ISW зробили прогноз

Російські війська активізували зусилля із захоплення Часового Яру, і, схоже, залучили свої найбоєздатніші підрозділи в цьому, — ISW.

Фото: Новини Донбасу

Російські загарбники, ймовірно, залучили свої найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр Донецької області. Це призведе до поступового зростання втрат, доки українські захисники мають необхідну техніку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що елементи, які російські війська нині зосередили на північний схід і південний схід від Часового Яру, відносно менш боєздатні. Їм буде важко досягти успіхів, аналогічних тим, які були досягнуті на схід від Часового Яру.

Водночас в ISW кажуть , що тактичні успіхи рф на схід від Часового Яру не створили умов для оточення населеного пункту. Російським окупантам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту. А це може вимагати додаткових і боєздатних частин.

Кадри, які є в розпорядженні ISW, вказують, що українські війська встановили значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і російським силам буде важко швидко прорвати цю оборону.

Разом з тим аналітики вважають, що можливе захоплення росією Часового Яру не дозволить їм провести успішну операцію для загрози Костянтинівці та Дружківці. Російським силам, ймовірно, потрібно встановити інші оперативні умови.

Спроби загарбників просунутися у напрямку Костянтинівки, ймовірно, дозволять українським силам використати позиції в районі Торецька - Північного для перекриття та загрози тиловим російським лініям матеріально-технічного забезпечення та, можливо, ізолювання безпосереднього бойового простору на захід від Часового Яру.

Аналітики ISW підкреслюють, що українські війська продемонстрували свою здатність відбивати інтенсивні атаки російської механізованої техніки та послаблювати російську логістику, коли вони добре забезпечені. А здатність рф використовувати оперативне значення Часового Яру, ймовірно, багато в чому залежить від того, чи відновлять США допомогу Україні.

Нагадаємо, що наразі тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.