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Палата представників терміново розгляне допомогу Ізраїлю, — лідер республіканців

08:38, 14 квітня 2024
Палата представників змінить графік роботи, щоб розглянути допомогу Ізраїлю через повітряну атаку Ірану.
Палата представників терміново розгляне допомогу Ізраїлю, — лідер республіканців
Фото: investory.news
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Лідер республіканців у Палаті представників США конгресмен Стів Скаліс заявив, що наступного тижня палата голосуватиме за проект закону із допомогою Ізраїлю після того, як Іран здійснив повітряну атаку. Про це він написав на офіційній сторінці в мережі Х (Твіттер).

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників змінить свій раніше оголошений графік законодавчої роботи, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника – Ізраїль – і притягує до відповідальності Іран та його ставлеників-терористів", - написав він.

Стів Скаліс також підкреслив, що нижня палата Конгресу США підтримує Ізраїль, тож неспровокована атака Тегерану "повинна мати наслідки".

Проте конгресмен не уточнив, за який саме документ голосуватиме палата.

Він зауважив, що офіційно про зміни планів у роботі Палати представників буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що у ніч на 14 квітня Іран атакував на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники та крилаті ракети. 

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