Іран завдав ударів по Ізраїлю ракетами та дронами: що відомо станом на зараз

У низці регіонів Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу, в Єрусалимі та інших містах чули вибухи.

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У ніч на 14 квітня Іран атакував на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники, а згодом крилаті ракети. Після ракетного удару у медична допомога у Ізраїлі надана 31 людині.

Збройні сили Ізраїлю, США, Британії та Йорданії координували зусилля для їх знищення. У низці регіонів Ізраїлю оголосили повітряну тривогу, в Єрусалимі та інших містах було чути вибухи.

За заявами Ірану, ця атака нібито є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

Також вночі сусідня з Ізраїлем Йорданія терміново закрила свій повітряний простір іранський удар по Ізраїлю. Заборонили рейси на зліт, посадку і транзитні польоти. Відомо, що принаймні два рейси еміратської авіакомпанії Fly Dubai повернули назад до Об’єднаних Арабських Еміратів після вильоту до Ізраїлю. Ірак теж закрив свій повітряний простір.

Реакція світових лідерів

Американський президент Джо Байден та британський прем'єр-міністр Ріші Сунак засудили іранські атаки на Ізраїль.

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть американські війська та партнерів у регіоні.

Він також закликав Іран негайно припинити будь-які подальші напади, у тому числі з боку своїх маріонеткових сил, та знизити напруженість.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне засудив напад Ірану на Ізраїль і підтвердив солідарність Франції та "відданість безпеці Ізраїлю".

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте написав у соцмережі X, що Нідерланди та "інші країни голосно та чітко сказали Ірану утриматися від нападу на Ізраїль".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у соцмережі Х написала, що ФРН солідарна з Ізраїлем та закликає припинити Іран і його союзників атакувати Ізраїль.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив дії Ірану та застеріг від появи масштабних військових зіткнень на Близькому Сході.

Що відомо станом на ранок 14 квітня

Представника ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони Ізраїлю. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 200 ракет. За інформацією ЦАХАЛ, є невелика кількість влучань.

Хагарі каже, що інцидент із Іраном не можна вважати вичерпаним.

Як пише Times of Israel, міністр культури Мікі Зохар заявив, що напад Ірану дає Ізраїлю право розпочати власну потужну атаку на Іран.

В свою чергу представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило, що Тегеран збирається обмежитися вже завданою цієї ночі хвилею ударів по території Ізраїлю. Однак можливе і продовження повітряних атак.

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