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Чоловіки, які перебувають за кордоном, не зобов'язані повертатися до України після актуалізації даних, — Федір Веніславський

21:53, 13 квітня 2024
Закон про мобілізацію не визначає жодних нових обов'язків для громадян, які актуалізують або отримають військові документи, щоб повернутися до України.
Чоловіки, які перебувають за кордоном, не зобов'язані повертатися до України після актуалізації даних, — Федір Веніславський
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У новому законі №10449 про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила 11 квітня, є норма про те, що українські чоловіки, що перебувають за кордоном, повинні будуть протягом 60 днів оновити свої дані в українських представництвах або через електронний кабінет. Однак жодних обов’язків щодо повернення в Україну після цього цим законом не встановлено. Про це зазначив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, оновлення облікових даних потрібне насамперед тому, аби держава не витрачала час та ресурси, щоб проінформувати чоловіків, яких немає в країні.

Веніславський зазначив, що цей закон не визначає жодних нових обов'язків для громадян, які актуалізують або отримають військові документи, щоб повернутися до України, тай загалом уявити механізми виконання цих обов'язків для чоловіків за кордоном дуже складно.

«Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, оновили свої персональні дані. Бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті», – зазначив нардеп.

У випадку якщо людина, яка перебуває за кордоном, отримує військово-обліковий документ дистанційно, вона може зробити це через електронну пошту, за допомогою телефону або через консульство під час активізації або отримання консульських послуг. Тому в цьому випадку немає жодних проблем, і для цих осіб не передбачено негативних наслідків.

Також Федір Веніславський зазначив, що в Україні під час воєнного стану можуть вилучати авто у громадян, але відбирати легковики для потреб армії не будуть, адже це стосується лише специфічних транспортних засобів.

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