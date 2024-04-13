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Легкові автомобілі ЗСУ не потрібні, вилучатимуть переважно спецтехніку: Федір Веніславський відповів про вилучення авто під час воєнного стану

20:08, 13 квітня 2024
Відповідна процедура не суперечить Конституції , але мова йде виключно про специфічні транспортні засоби.
Легкові автомобілі ЗСУ не потрібні, вилучатимуть переважно спецтехніку: Федір Веніславський відповів про вилучення авто під час воєнного стану
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В Україні під час воєнного стану можуть вилучати авто у громадян, але відбирати легковики для потреб армії не будуть, адже це стосується лише специфічних транспортних засобів. Про це розповів представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, передає OBOZ.UA.

За його словами, самий процес, який додали до законопроекту №10449 про мобілізацію в Україні, не суперечить Конституції, проте там йдеться лише про специфічні транспортні засоби.

«Конституція України допускає обмеження прав свобод людини і громадянина. В тому числі акцентую вашу увагу, в питаннях володіння і користування, розпорядження своєю власністю, держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це правило, за великим рахунком, існує в нинішньому законі про мобілізацію, яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян», - пояснив нардеп.

Веніславський зауважив, що в цьому випадку йдеться про або тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, проте з компенсацією вартості цих транспортних засобів.

«Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то воно не може бути вилучено. І також передбачено, щоб не було ситуації, коли в людини єдиний транспортний засіб і його можна було вилучити - цього не буде. Але якщо є більше транспортних засобів, ніж один, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені», - наголосив депутат.

Він уточнив, що звичайний легковий автомобіль точно не будуть забирати на потреби ЗСУ, адже він там не потрібен, проте вантажні автомобілі, за допомогою яких можна перевозити боєприпаси, особовий склад або спецтехніку можуть вилучити.

«І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає. Тому ніхто не буде вилучати звичайні автомобілі легкові, які є в громадян», - підкреслив Веніславський.

Раніше повідомлялося, що обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС.

Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку. 

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