Обмежено придатних до служби через місяць почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію, — заявили у Міноборони

Із середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які раніше були визнані обмежено придатними.

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Через місяць в Україні тих, хто був раніше визнаний обмежено придатним до служби, почнуть повторно викликати до територіальних центрів комплектування на медкомісію. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад за участю Президента України.

Гаврилюк нагадав, що Президент підписав Закон №10313, який скасовує висновок ВЛК «обмежено придатний».

«Наразі триває погодження змін до 402 наказу. Із середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними», – пояснив заступник міністра.

Також Іван Гаврилюк зазначив, що у Міністерстві оборони оцифрували дані чоловіків призовного віку в усіх областях України та в Києві.

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