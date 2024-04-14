Практика судов
  1. В мире

Иран нанес удары по Израилю ракетами и дронами: что известно на данный момент

08:20, 14 апреля 2024
В ряде регионов Израиля была объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме и других городах слышали взрывы.
Иран нанес удары по Израилю ракетами и дронами: что известно на данный момент
фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив ударные беспилотники, а впоследствии крылатые ракеты. После ракетного удара медицинскую помощь в Израиле оказано 31 человеку.

Вооруженные силы Израиля, США, Британии и Иордании координировали усилия по их уничтожению. В ряде регионов Израиля объявили воздушную тревогу, в Иерусалиме и других городах были слышны взрывы.

По заявлениям Ирана, эта атака является якобы ответом на атаку Израиля на Дамаск 1 апреля, где погибли три высших иранских командира и четыре офицера. Авиаудар уничтожил здание посольства Ирана.

Также ночью соседняя с Израилем Иордания срочно закрыла свое воздушное пространство иранским ударом по Израилю. Запретили рейсы на взлет, посадку и транзитные полеты. Известно, что по крайней мере два рейса эмиратской авиакомпании Fly Dubai вернулись в Объединенные Арабские Эмираты после вылета в Израиль. Ирак тоже закрыл свое воздушное пространство.

Реакция мировых лидеров

Американский президент Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак осудили иранские атаки на Израиль.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном, но будут защищать американские войска и партнеров в регионе.

Он также призвал Иран немедленно прекратить дальнейшие нападения, в том числе со стороны своих марионеточных сил, и снизить напряженность.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне осудил нападение Ирана на Израиль и подтвердил солидарность Франции и "приверженность безопасности Израиля".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в соцсети X, что Нидерланды и "другие страны громко и ясно сказали Ирану воздержаться от нападения на Израиль".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети Х написала, что ФРГ солидарна с Израилем и призывает прекратить Иран и его союзников атаковать Израиль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил действия Ирана и предостерег от появления масштабных военных столкновений на Ближнем Востоке.

Что известно по состоянию на утро 14 апреля

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 200 ракет. По информации ЦАХАЛ, есть небольшое количество попаданий.

Хагари говорит, что инцидент с Ираном нельзя считать исчерпанным.

Как пишет Times of Israel, министр культуры Мики Зохар заявил, что нападение Ирана дает Израилю право начать собственную мощную атаку на Иран.

В свою очередь, представительство Ирана в Организации Объединенных Наций заявило, что Тегеран собирается ограничиться уже нанесенной этой ночью волной ударов по территории Израиля. Однако возможно и продолжение воздушных атак.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
В США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции

В Грузии готовятся принять закон о публикации отчетов организациями, получающими иностранное финансирование, а в ЕС требуют проверки добропорядочности кандидатов в Высший совет юстиции Грузии при участии международных экспертов.

Закон о мобилизации допускает двойное толкование в вопросе бронирования госслужащих – точку придется ставить Кабмину

Формулировки, заложенные в новую редакцию статьи 25 закона о мобилизации по бронированию государственных служащих, могут толковаться неоднозначно.

Осужденный за получение взятки правоохранитель требовал выплатить ему задолженность по зарплате и выиграл дело в ЕСПЧ: что решила Большая Палата

Осужденный правоохранитель подал в ЕСПЧ заявление, в котором жаловался на нарушение своих прав, проявление которых заключалось в незаконном лишении его заработной платы и неуказании национальными судами достаточного обоснования в своих решениях об отказе в удовлетворении его исковых требований по выплате задолженности.

Военнослужащего за совершение домашнего насилия лишили дополнительного вознаграждения на два месяца – что решил Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело о возможности лишить военнослужащего дополнительного вознаграждения на два месяца за совершение домашнего насилия над супругой.

Система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных – член Комитета по нацбезопасности

Кроме месседжа иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, также закон о мобилизации даст Генштабу ВСУ четкое понимание, сколько людей в Украине можно мобилизовать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду