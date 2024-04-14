Иран нанес удары по Израилю ракетами и дронами: что известно на данный момент

В ряде регионов Израиля была объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме и других городах слышали взрывы.

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В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив ударные беспилотники, а впоследствии крылатые ракеты. После ракетного удара медицинскую помощь в Израиле оказано 31 человеку.

Вооруженные силы Израиля, США, Британии и Иордании координировали усилия по их уничтожению. В ряде регионов Израиля объявили воздушную тревогу, в Иерусалиме и других городах были слышны взрывы.

По заявлениям Ирана, эта атака является якобы ответом на атаку Израиля на Дамаск 1 апреля, где погибли три высших иранских командира и четыре офицера. Авиаудар уничтожил здание посольства Ирана.

Также ночью соседняя с Израилем Иордания срочно закрыла свое воздушное пространство иранским ударом по Израилю. Запретили рейсы на взлет, посадку и транзитные полеты. Известно, что по крайней мере два рейса эмиратской авиакомпании Fly Dubai вернулись в Объединенные Арабские Эмираты после вылета в Израиль. Ирак тоже закрыл свое воздушное пространство.

Реакция мировых лидеров

Американский президент Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак осудили иранские атаки на Израиль.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном, но будут защищать американские войска и партнеров в регионе.

Он также призвал Иран немедленно прекратить дальнейшие нападения, в том числе со стороны своих марионеточных сил, и снизить напряженность.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне осудил нападение Ирана на Израиль и подтвердил солидарность Франции и "приверженность безопасности Израиля".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в соцсети X, что Нидерланды и "другие страны громко и ясно сказали Ирану воздержаться от нападения на Израиль".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети Х написала, что ФРГ солидарна с Израилем и призывает прекратить Иран и его союзников атаковать Израиль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил действия Ирана и предостерег от появления масштабных военных столкновений на Ближнем Востоке.

Что известно по состоянию на утро 14 апреля

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 200 ракет. По информации ЦАХАЛ, есть небольшое количество попаданий.

Хагари говорит, что инцидент с Ираном нельзя считать исчерпанным.

Как пишет Times of Israel, министр культуры Мики Зохар заявил, что нападение Ирана дает Израилю право начать собственную мощную атаку на Иран.

В свою очередь, представительство Ирана в Организации Объединенных Наций заявило, что Тегеран собирается ограничиться уже нанесенной этой ночью волной ударов по территории Израиля. Однако возможно и продолжение воздушных атак.

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