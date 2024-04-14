Палата представителей в срочном порядке рассмотрит помощь Израилю, — лидер республиканцев

Палата представителей сменит график работы, чтобы рассмотреть помощь Израилю из-за воздушной атаки Ирана.

Лидер республиканцев в Палате представителей США конгрессмен Стив Скалис заявил, что на следующей неделе палата будет голосовать за проект закона с помощью Израиля после того, как Иран совершил воздушную атаку. Об этом он написал на официальной странице в сети Х (Твиттер).

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей изменит свой ранее объявленный график законодательной работы, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника - Израиль - и привлекает к ответственности Иран и его ставленников-террористов", - написал он.

Стив Скалис также подчеркнул, что нижняя палата Конгресса США поддерживает Израиль, поэтому непровоцированная атака Тегерана "должна иметь последствия".

Однако конгрессмен не уточнил, за какой именно документ будет голосовать палата.

Он отметил, что официально об изменениях планов в работе Палаты представителей будет объявлено позже.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив ударные беспилотники и крылатые ракеты.

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