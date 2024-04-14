Ізраїль відкрив повітряний простір після атаки Ірану

Графік рейсів у міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві може змінюватись.

Управління аеропортів Ізраїлю оголосило про відкриття ізраїльського повітряного простору з 7:30 неділі після атаки Ірану. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що графік польотів у міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві може змінюватись.

Також повітряний простір відкрили Ірак, Йорданія і Ліван. При цьому йорданська влада дала дозвіл відновити польоти у своєму авіапросторі на три години раніше, ніж планувалося.

У свою чергу, іракські авіаційні служби запевнили, що ризиків для безпеки повітряного руху зараз немає.

Нагадаємо, що у ніч на 14 квітня Іран атакував на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники та крилаті ракети.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.