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Пенсія без страхового стажу: на що можуть розраховувати українці

12:30, 14 квітня 2024
Громадяни, які не змогли набути страхового стажу, отримують від держави тимчасову соціальну допомогу.
Пенсія без страхового стажу: на що можуть розраховувати українці
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Українці, які взагалі не мають страхового стажу, не отримують пенсію від держави. Натомість їм передбачені певні щомісячні виплати. 

Пенсіонери, які взагалі не напрацювали страхового стажу, отримають від держави тимчасову допомогу. Її розмір складає 2 361 гривні, але отримати її можна лише після 65 років.

Українці, які мають неповний страховий стаж, отримують виплати у такому ж розмірі, але з 63 років.

Для оформлення виплат потрібно звернутися з документами до місцевого центру соціального захисту. Під час воєнного стану та протягом місяця після його завершення, виплати продовжуються без перерви, незалежно від того, чи були пропущені терміни для їх перевірки.

Тимчасова соціальна допомога для літніх людей не підлягає індексації та може стати більшою тільки зі збільшенням прожиткового мінімуму, до якого вона прив’язана.

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