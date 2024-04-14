Воздушные силы сообщили об успешном ударе по российскому пункту управления в Луганске

ВСУ нанесли удар по враждебному пункту управления «Центр» в оккупированном Луганске.

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Украинская авиация нанесла удар по российскому пункту управления "Центр" в оккупированном Луганске. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных Сил за успешный, а главное — результативный удар по вражескому объекту в Луганской области 13 апреля 2024 года», — написал Олещук.

Он добавил, что украинские пилоты отлично выполнили работу и вернулись на базу.

Олещук также отметил, что таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от западных партнеров.

Напомним, что 13 апреля в оккупированном Луганске раздавались мощные взрывы в районе машиностроительного завода.

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