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Воздушные силы сообщили об успешном ударе по российскому пункту управления в Луганске

11:30, 14 апреля 2024
ВСУ нанесли удар по враждебному пункту управления «Центр» в оккупированном Луганске.
Воздушные силы сообщили об успешном ударе по российскому пункту управления в Луганске
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Украинская авиация нанесла удар по российскому пункту управления "Центр" в оккупированном Луганске. Об этом сообщил командующий Воздушными силами  Николай Олещук.

«Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных Сил за успешный, а главное — результативный удар по вражескому объекту в Луганской области 13 апреля 2024 года», — написал Олещук.

Он добавил, что украинские пилоты отлично выполнили работу и вернулись на базу.

Олещук также отметил, что таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от западных партнеров.

Напомним, что 13 апреля в оккупированном Луганске раздавались мощные взрывы в районе машиностроительного завода.

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