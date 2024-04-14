Впродовж наступних двох тижнів Президент підпише новий закон про мобілізацію, — Олександр Корнієнко

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що Володимир Зеленський підпише закон про мобілізацію після того, як Офіс Президента перевірить його на відповідність до Конституції.

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що зараз у Раді не зареєстровані постанови, які блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію. Тому очікується, що впродовж наступних двох тижнів Президент Володимир Зеленський підпише закон і документ набуде чинності.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – сказав Корнієнко в ефірі телемарафону.

Корнієнко заявив, що Офіс Президента буде деякий час вивчати документ на відповідність до Конституції, після чого його підпише Президент.

“Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць”, – пояснив віцеспікер.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Кабміну буде місяць з дня публікації закону про посилення мобілізації 10449 для того, аби визначитися з новим порядком бронювання. Відповідні норми передбачають перехідні положення ухваленого в цілому 11 квітня закону про мобілізацію.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом двох місяців повідомити ТЦК номер телефону і реальну адресу. За неповідомлення про зміну адреси військовозобов’язаних штрафуватимуть від 17 тисяч гривень.

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