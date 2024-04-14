Впродовж наступних двох тижнів Президент підпише новий закон про мобілізацію, — Олександр Корнієнко

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що зараз у Раді не зареєстровані постанови, які блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію. Тому очікується, що впродовж наступних двох тижнів Президент Володимир Зеленський підпише закон і документ набуде чинності.
"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – сказав Корнієнко в ефірі телемарафону.
Корнієнко заявив, що Офіс Президента буде деякий час вивчати документ на відповідність до Конституції, після чого його підпише Президент.
“Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць”, – пояснив віцеспікер.
Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Кабміну буде місяць з дня публікації закону про посилення мобілізації 10449 для того, аби визначитися з новим порядком бронювання. Відповідні норми передбачають перехідні положення ухваленого в цілому 11 квітня закону про мобілізацію.
Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом двох місяців повідомити ТЦК номер телефону і реальну адресу. За неповідомлення про зміну адреси військовозобов’язаних штрафуватимуть від 17 тисяч гривень.
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