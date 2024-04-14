У МЗС України засудили атаку Ірану проти Ізраїлю: Подібні дії є абсолютно неприйнятними та безвідповідальними

Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт, — зазначили у МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили іранські масовані атаки проти Ізраїлю у ніч на 14 квітня.

«Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та становлять ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт», - повідомили у відомстві.

У МЗС наголосили, що ця атака вкотре демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії.

Нагадаємо, що у ніч на 14 квітня Іран атакував на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники та крилаті ракети.

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