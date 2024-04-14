Patriot для України: у Повітряних силах оцінили терміни постачання

Це може зайняти деякий час, — заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

Україна очікує надходження нової системи протиповітряної оборони Patriot найближчим часом. Точно визначити строки важко, оскільки це вимагає часу і зусиль. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Зрозуміло, що це певний процес, коли необхідно завезти, доставити ці всі установки - пускові установки, пункт управління, це не одна машина. Всі їх потрібно доставити на територію України. Це може зайняти деякий час, я не хотів би казати скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію", - сказав Євлаш.

За його словами, постачання нової системи ППО відбудеться "якнайшвидше". Він додав, що це значне посилення, і навіть одна така установка відіграє важливу роль у захисті повітряного простору України.

Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.

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