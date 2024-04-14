Российский дрон убил водителя грузовика на Сумщине

Враг атаковал гражданский грузовик, в результате чего водитель погиб на месте.

Фото: Сумская областная прокуратура

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

14 апреля рф атаковала Краснопольскую общину на Сумщине. В результате террора погиб человек, сообщили в областной прокуратуре.

Отмечается, что оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданский грузовик. Водитель транспортного средства погиб на месте.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.