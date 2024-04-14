Российский дрон убил водителя грузовика на Сумщине

14 апреля рф атаковала Краснопольскую общину на Сумщине. В результате террора погиб человек, сообщили в областной прокуратуре.
Отмечается, что оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданский грузовик. Водитель транспортного средства погиб на месте.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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