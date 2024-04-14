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В бригаде «Лють», которая находится на линии фронта, воюют 5 тысяч полицейских

15:25, 14 апреля 2024
Игорь Клименко утверждает, что говорить о том, что полиция имеет бронь и не воюет, мягко говоря, некорректно.
В бригаде «Лють», которая находится на линии фронта, воюют 5 тысяч полицейских
Источник фото: Нацполиция
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5 тысяч полицейских проходят службу в бригаде «Лють», которая непосредственно находится на фронте. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко во время интервью в эфире телемарафоне.

«Законом четко определяется, что полицейские, проходящие службу в рядах Национальной полиции, забронированы. В то же время в составе полиции в соответствии с законом, принятым в 2023 году, могут быть образованы подразделения комбатантов. То есть это лица, которые непосредственно находятся на линии фронта и имеют такие же права и обязанности, как военнослужащие Вооруженных Сил Украины, другие военные формирования – такие как Национальная гвардия или Государственная пограничная служба», - цитируют в Департаменте коммуникации МВД Министра.

Игорь Клименко сообщил, что 5 тысяч полицейских проходят службу в бригаде Гвардии наступления «Лють», которая была сформирована в начале прошлого года, и которая непосредственно находится на фронте в составе Сил обороны.

«Еще около 30 000 полицейских выполняют полицейские функции в регионах, где непосредственно ведутся боевые действия. В частности, и отряды «Белый ангел», занимающиеся эвакуацией гражданских людей – детей, пожилых граждан из зоны боевых действий», - подчеркнул он.

Он напомнил, что на сегодняшний день в рядах Нацполиции служат 75 000 мужчин и 25 000 женщин.

«Это очень важные цифры, потому что должны понимать, что полицейские тоже служат, тоже воюют, никто не прячется», - подчеркнул глава МВД.

Также Министр добавил, что очень много работы у подразделений полиции, которую сейчас публично не афишируют.

То есть, утверждает Игорь Клименко, говорить о том, что полиция имеет бронь и не воюет, мягко говоря, некорректно.

При этом он подчеркнул, что кроме внешнего фронта борьбы с врагом есть еще фронт внутренний – борьбы с преступностью.

«Например, 25 убийств в неделю – это на мирной территории, и мы должны проанализировать, что за убийство, кто кого убил, из какого оружия, где это оружие, или это трофейное оружие, или это самодельное оружие, или это холодное оружие», - отметил глава МВД.

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