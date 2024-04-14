В настоящее время в области более 200 тысяч субъектов хозяйствования.

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На Киевщине с начала года зарегистрировалось 3,5 тысячи предприятий. В общей сложности, в настоящее время в области более 200 тысяч субъектов хозяйствования. Об этом сообщила директорка департамента экономики КОГА Наталья Погребная.

Она отметила, что сохранилась и тенденция к росту уплаченных предприятиями налогов. Так, за январь-март налогоплательщики увеличили поступления в бюджеты всех уровней на 34%.

Также в КОГА сообщили, что Киевская область остается в пятерке лидеров по реализации программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Уже подписаны кредитные договоры на общую сумму 19,8 млрд грн.

Область также входит в число лидеров среди регионов, имеющих наибольшее количество одобренных заявок на получение микрогрантов правительственной программы «Собственное дело». С начала года принято 218 решений на выдачу микрогрантов на сумму 52,5 млн грн.

По программе «Грант для ветеранов и членов их семей» принято 17 решений на сумму 8,2 млн грн, что позволит создать 37 рабочих мест.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», бизнес на прифронтовых территориях смогут освободить от местных налогов. 12 апреля Правительство приняло изменения в порядок, определяющий механизм предоставления дополнительных дотаций местным бюджетам.

Ренее мы писали, в Украине растет количество физических лиц - предпринимателей. Как сообщают в Министерстве юстиции, в I квартале этого года украинцы открыли 74 439 ФЛП, что на 34% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, за I квартал 2023 года было зарегистрировано 55 525 ФЛП, а за такой же период 2022 года – 48 959.

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