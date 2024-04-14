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В Україні невдовзі в обігу з’явиться нова монета: як виглядає, фото

16:25, 14 квітня 2024
На монеті зобразили крейсер «москва» з пробоїною в корпусі, потоплений завдяки майстерності наших військових.
В Україні невдовзі в обігу з’явиться нова монета: як виглядає, фото
Джерело фото: НБУ
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У Національному банку презентували нову пам’ятну монету «Українська бавовна. Нептун». У Нацбанку створили новий тематичний напрям у нумізматичній серії «Збройні Сили України», присвячений українській зброї та її творцям.

На аверсі монети зобразили ракетний крейсер «москва» з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами завдяки майстерності наших військових.

«Нібито “невразливий” флагман російського флоту ми символічно стилізували під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює міф росіян про їхню велич. На рубці корабля зображено абрис зруйнованих кремлівської башти та муру, що символізує крах імперських амбіцій росії, – розповів заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

На реверсі монети зобразили береговий мобільний ракетний комплекс у момент пуску ракети. Дзеркальне тло відображає стилізований тризуб Нептуна, бога морів, та свідчить про незламність українського духу, який влучно пронизує ворожі цілі.

Номінал пам’ятної монети становить 5 гривень. Тираж становитиме до 75 000 штук.

Придбати монету можна буде з 18 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість – 121 гривня. Також з часом монети будуть доступні для купівлі в банках-дистриб’юторах, зазначають у Нацбанку.

Джерело фото: НБУ

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що НБУ ввів у обіг нову вертикальну банкноту – як виглядає.

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