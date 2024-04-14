Дітям загиблих добровольців, які не входили до складу ДФТГ, збільшать виплати

Підвищення відбулось автоматично, тож не потрібно додаткових звернень та оформлення.

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Із квітня діти загиблих добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), отримуватимуть допомогу в підвищеному розмірі.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«Через правову невизначеність до 1 квітня 2024 діти загиблих добровольців, які не були оформлені до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), отримували нижчі виплати, ніж діти загиблих Захисників та Захисниць України.

Щоб відновити справедливість, у березні Уряд прийняв рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих Захисників-добровольців, які не входили до складу ДФТГ», - повідомили у Мінсоцполітики.

З 1 квітня розмір допомоги підвищено з 2361 грн до 7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн – на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей. Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно.

У Мінсоцполітики наголосили, що підвищення відбулось автоматично, тож не потрібно додаткових звернень та оформлення.

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні обіцяють враховувати довідки про склад сім’ї при наданні допомоги для ВПО.

Також у Мінсоцполітики відповіли, коли надійдуть гроші ВПО, які мають право на виплату і не отримали її у березні.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у застосунок Дія повернулися послуги для внутрішньо переміщених осіб з низкою вдосконалень.

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