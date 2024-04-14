У Києві зупинили аукціон з надання в оренду Житнього ринку – у КМДА прокоментували

Нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря обіцяють напрацювати разом з киянами.

Джерело фото: Укрінформ

У столиці зупинили проведення аукціону з надання в оренду Житнього ринку.

Як пишуть у КМДА, дослухавшись громадськості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням відмінити проведення аукціону 15 квітня. Нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря обіцяють напрацювати разом з киянами.

«Враховуючи резонанс серед громади Києва щодо збереження «Житнього ринку» та його цільового призначення, ми прийняли рішення не проводити аукціон зараз, напрацювати разом з киянами нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря. На це нам потрібен додатковий час», – повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

Він додав, що головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу. Адже Житній ринок на Подолі – один із найстаріших ринків Києва. Сучасне його приміщення збудували ще в 1980 році. І сьогодні, після більше 40 років експлуатації, воно потребує капітального ремонту, щоб відповідати сучасним реаліям.

Водночас, саме бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості, заявили у КМДА.

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві Житній ринок на Подолі виставили на аукціон з оренди. Згодом мер столиці Віталій Кличко заявив, що аукціон відклали.

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