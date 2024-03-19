У Києві Житній ринок на Подолі виставили на аукціон з оренди

Житній ринок на київському Подолі планують здати в оренду на 15 років.

Фото: пресслужба Житнього ринку

У Києві відбудеться аукціон, в якому учасники змагатимуться за право оренди на приміщення Житнього ринку. Про це йдеться на сайті Національної електронної біржі.

Початкова ціна лоту — майже 2,5 мільйони гривень. Договір укладатимуть на 15 років, однак його можуть розірвати достроково, якщо не виконуватимуться умови оренди.

Також орендар зобов'язаний зробити капітальний ремонт будівлі та усунути наявні порушення у сфері техногенної та пожежної безпеки. Аукціон запланований на 25 березня.

Принаймні до кінця січня Житній ринок перебував в оренді у компанії німецького бізнесмена Флоріана Болена. Місто судилося за розірвання договору через те, що той не платив оренду й так і не розпочав капремонт.

Додамо, що Житній ринок, що розташований на Подолі, є одним із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році.

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