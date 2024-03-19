Наркобізнес за ґратами: судитимуть учасників злочинної групи

Ув'язнені керували наркоторгівлею у Райківецькій виправній колонії та передавали замовлення в СІЗО.

Джерело фото: npu.gov.ua

На Хмельниччині судитимуть учасників злочинної групи, яких звинувачують у наркоторгівлі, спрямованій до Райківецької виправної колонії. Про це повідомила Національна поліція України.

Кримінальний авторитет, відбуваючи ув'язнення за майнові злочини, за організацією наркобізнесу зміг отримати статус «смотрящого» в установі. Він, разом з двома спільниками з колонії, двома арештантами та чотирма вільними особами, створив широку мережу збуту наркотиків.

Ув'язнені передавали замовлення наркотиків особам в СІЗО, які, у свою чергу, передавали їх спільникам на волі. Наркотики приховували у їже, ліки та інші предмети, які потім надсилалися до в'язниці. Отримавши посилки, «смотрящі» реалізували їх серед інших засуджених за готівку.

Обвинувальні акти стосовно трьох «смотрящих» та шести учасників злочинної групи вже передані до суду. їм пред'явлено звинувачення за ч. 2 та 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Операція з розкриття злочину проводилася спільно з працівниками УСБУ в Хмельницькій області, відділу оперативно-розшукової роботи Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, Райківецької виправної колонії та Хмельницького СІЗО.

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