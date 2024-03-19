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Парламент розгляне законопроект про обов’язкове декларування іноземного громадянства кандидатами на державні посади

15:21, 19 березня 2024
Зокрема, пропонується встановити, що до Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не може бути прийнята особа, яка має громадянство іноземної держави.
Парламент розгляне законопроект про обов’язкове декларування іноземного громадянства кандидатами на державні посади
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Верховна Рада може незабаром розглянути законопроект про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства 6369-д. Законопроект було зареєстровано 30 червня 2022 року.

Основна ідея проекту полягає у запровадженні для низки посадових осіб, які виконують (претендують на виконання) функції держави або місцевого самоврядування, керівників стратегічних підприємств, осіб, що претендують чи мають допуск до державної таємниці, обов’язкового декларування іноземного громадянства (перебування у процедурі набуття іноземного громадянства, подання документів для набуття громадянства іноземної держави).

При цьому у разі наявності громадянства іноземної держави такі особи підлягають звільненню. Також передбачається встановлення обмежень на заняття окремих посад для громадян України, які одночасно мають громадянство держави-агресора, держави-окупанта. Зокрема, йдеться про керівників закладів загальної середньої освіти, помічників-консультантів народного депутата України, приватних виконавців та їх помічників, арбітражних керуючих, сільських, селищних, міських голів, посадових осіб місцевого самоврядування та ін.

Внаслідок прийняття поданого проекту громадяни України, що мають одночасно громадянство іноземної держави, позбавлятимуться права на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, права бути депутатами місцевих рад тощо.

Проектом передбачено внесення змін до ст. ст. 19 та 84 Закону України «Про державну службу», згідно з якими не має права на державну службу особа, «яка має громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав)», а підставою припинення державної служби є «встановлення факту наявності у державного службовця громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав) під час проходження державної служби».

Серед іншого, пропонуються зміни до Закону про Вищу раду правосуддя, за якими до Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не може бути прийнята особа, яка має громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав). Посадові особи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя звільняються із служби у разі припинення громадянства України, наявності громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав), виїзду за кордон на постійне проживання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада також незабаром може розглянути поданий Президентом у січні 2024 року як невідкладний законопроект 10425 про множинне громадянство, за яким громадяни США, Японії та країн ЄС зможуть набути громадянство України в спрощеному порядку.

Автор: Наталя Мамченко

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