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Парламент рассмотрит законопроект об обязательном декларировании иностранного гражданства кандидатами на государственные должности

15:21, 19 марта 2024
В частности, предлагается установить, что в Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия не может быть принято лицо, имеющее гражданство иностранного государства.
Парламент рассмотрит законопроект об обязательном декларировании иностранного гражданства кандидатами на государственные должности
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Верховная Рада может в скором времени рассмотреть законопроект о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства 6369-д. Законопроект был зарегистрирован 30 июня 2022 года.

Основная идея проекта заключается во введении для ряда должностных лиц, выполняющих (претендующих на выполнение) функции государства или местного самоуправления, руководителей стратегических предприятий, лиц, претендующих или имеющих допуск к государственной тайне, обязательного декларирования иностранного гражданства (нахождения в процедуре приобретения) иностранного гражданства, представления документов для обретения гражданства иностранного государства).

При этом при наличии гражданства иностранного государства такие лица подлежат увольнению. Также предусматривается установление ограничений на занятие отдельных должностей для граждан Украины, одновременно имеющих гражданство государства-агрессора, государства-оккупанта. В частности, речь идет о руководителях заведений общего среднего образования, помощниках-консультантах народного депутата Украины, частных исполнителях и их помощниках, арбитражных управляющих, сельских, поселковых, городских голов, должностных лиц местного самоуправления и т.д.

В результате принятия проекта граждане Украины, имеющие одновременно гражданство иностранного государства, будут лишаться права на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, права быть депутатами местных советов и т.д.

Проектом предусмотрено внесение изменений в ст. ст. 19 и 84 Закона Украины «О государственной службе», согласно которым не имеет права на государственную службу лицо, «имеющее гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств)», а основанием прекращения государственной службы является «установление факта наличия у государственного служащего гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств) при прохождении государственной службы».

Среди прочего, предлагаются изменения в Закон о Высшем совете правосудия, по которым в Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия не может быть принято лицо, имеющее гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств). Должностные лица Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия увольняются со службы при прекращении гражданства Украины, наличия гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств), выезда за границу на постоянное проживание.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада также в скором времени может рассмотреть поданный Президентом в январе 2024 года как неотложный законопроект 10425 о множественном гражданстве, согласно которому граждане США, Японии и стран ЕС смогут обрести гражданство Украины в упрощенном порядке.

Автор: Наталья Мамченко

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