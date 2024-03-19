Граждане США, Японии и стран ЕС смогут обрести гражданство Украины в упрощенном порядке – парламент готовится одобрить законопроект

Граждане США, Канады и стран ЕС смогут стать украинцами в упрощенном порядке: Верховная Рада рассмотрит законопроект о множественном гражданстве, определяющий новые основания приобретения и потери гражданства Украины.

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Верховная Рада в скором времени может рассмотреть представленный Президентом Владимиром Зеленским в январе 2024 года как неотложный законопроект 10425 о множественном гражданстве («о некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка обретения и прекращения гражданства Украины»).

Им предлагается изложить Закон «О гражданстве Украины» в новой редакции, в частности:

определяется перечень государств, граждане (подданные) которых будут иметь право приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке. Упрощенный порядок состоит в представлении такими лицами декларации о признании себя гражданином Украины;

устанавливаются категории лиц, которые при обретении гражданства Украины будут подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины;

предполагается, что в гражданство Украины не принимается лицо:

1) осужденное в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;

2) совершившее на территории другого государства деяние, признанное Уголовным кодексом Украины тяжким или особо тяжким преступлением;

3) создающее угрозу национальным интересам, национальной безопасности, охране общественного порядка, суверенитета и территориальной целостности Украины;

пересматриваются основания для утраты гражданства Украины, в частности предполагается, что одним из таких оснований является добровольное обретение гражданином Украины гражданства рф, или гражданства (подданства) другого государства, которое не определено как государство, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если к моменту такого обретения он достиг совершеннолетия и т.д.

Кто сможет обрести гражданство в упрощенном порядке

Главной концептуальной новеллой проекта является введение упрощенного порядка обретения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев, который заключается в представлении такими лицами декларации о признании себя гражданином Украины вместо предоставления обязательства прекратить иностранное гражданство.

Такой упрощенный порядок будет предоставляться, в частности, иностранцам, являющимся гражданами государства, указанного в п. 7 ч. 1 ст. 1 настоящего Закона. Речь идет о более чем 40 государствах, включая государства-члены ЕС и G7. В частности, это Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

То есть, такие лица будут иметь право подавать декларацию о признании себя гражданином Украины и будут избавлены от обязанности вернуть паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства, как это сейчас предусмотрено.

Согласно проекту «декларация о признании себя гражданином Украины – документ, в котором иностранец, являющийся гражданином (подданным) государства, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, при подаче заявления о приобретении гражданства Украины, или его законный представитель удостоверяет , что при приобретении гражданства Украины в правовых отношениях с Украиной лицо признает себя только гражданином Украины».

«Новеллы проекта в своей совокупности предусматривают либерализацию в Украине института двойного/множественного гражданства», - отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады.

Заложенная в проекте идея либерализации института двойного/множественного гражданства в Украине приведет к расширению круга лиц, которые будут наделяться гражданскими правами, в частности, избирательными правами.

«Следует учитывать, что такие лица могут постоянно проживать и интегрироваться в жизнь иностранного государства, но будут пользоваться политическими и гражданскими правами в Украине. В условиях Украины наличие у лица двойного/множественного гражданства потенциально может создавать существенные проблемы в решении вопросов:

прохождения лицами с двойным/множественным гражданством военной службы;

налогообложения;

обеспечения дипломатической защиты таких лиц;

лояльности таких лиц по отношению к государствам их гражданства;

реализации такими лицами избирательного права;

снижения обороноспособности государства, в частности, путем уклонения лиц, имеющих двойное/множественное гражданство, от прохождения военной службы и уголовного или иного судопроизводства и т. д.

Отдельно следует отметить, что в условиях правового режима военного положения в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину, глобализацией и усилением миграционных процессов, «гибридной войной» в отношении Украины, рисками незаконного вмешательства в электоральные процессы, предоставления иностранным гражданам, одновременно имеющим гражданство Украины, избирательные права могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности Украины.

Следовательно, воплощение идеи проекта, на наш взгляд, требует переосмысления подходов к определению объема прав граждан Украины, которые будут иметь одновременно гражданство иностранного государства», - отмечали в ГНЭУ.

Кроме того, законопроектом предполагается наделить Кабинет Министров полномочиями утверждать «порядок подготовки предложений по определению государства, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке».

«Такой подход недостаточно понятен, ведь изменение перечня таких государств может произойти только путем внесения изменений в этот Закон, но законодательная процедура определяется Регламентом Верховной Рады, а не актами Правительства. Следует также учитывать, что упрощенный порядок принятия в гражданство, как правило, устанавливается для граждан конкретного государства на основании двусторонних международных договоров, являющихся проявлением принципа взаимности. Одностороннее закрепление упрощенного порядка обретения гражданства не является общераспространенной практикой в международном праве», - отметили в ГНЭУ.

Также согласно предлагаемой редакции ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» право на приобретение гражданства Украины без удостоверения уровня владения государственным языком, при условии предоставления обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком будут также «лица , которые приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке».

Одновременно для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, знание основ Конституции Украины, истории Украины, владения государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, являются обязательными условиями.

«Такой подход ставит лиц, имеющих право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению, в худшее положение, чем лиц, являющихся гражданами государств, перечисляемых в п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона в редакции проекта», - добавляют в ГНЭУ.

Новые подходы к утрате гражданства

В то же время проектом устанавливаются новые подходы к основаниям для утраты гражданства Украины. «Так, одним из оснований утраты гражданства Украины является «добровольное обретение гражданином Украины гражданства государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом, или гражданства (подданства) другого государства, которое не определено как государство, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке…» (п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона).

При таком подходе создается ситуация, когда иностранцы, которые будут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке, по отечественному законодательству будут иметь право на законных основаниях иметь двойное/множественное гражданство и пользоваться всеми правами и свободами гражданина Украины, в то время как граждане Украины, приобретающие гражданство других государств, не включенных в перечень государств, содержащийся в п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона будут подлежать санкциям в виде потери гражданства Украины.

Такие новеллы могут расцениваться как нарушение принципа равенства граждан перед законом. Отметим, что в настоящее время нормированный действующим законодательством институт потери гражданства Украины вызывает разные взгляды с теоретической точки зрения и согласованности с конституционными нормами, а также определенные сложности в правоприменении.

Так, согласно конституционным предписаниям и нормам действующего Закона гражданин Украины не может быть лишен гражданства (ст. 25 Конституции Украины, п. 3 ч. 1 ст. 2 Закона). В то же время, Закон предусматривает механизм прекращения гражданства. Одним из оснований прекращения гражданства является его утрата. В экспертной среде есть мнение, что, хотя «утрата» и «лишение» являются разными процедурами, они ведут к одному и тому же результату: лицо, которого это касается, в дальнейшем не считается гражданином соответствующего государства, и если у него нет другого гражданства, то становится апатридом. Как отмечается в Докладе Генерального секретаря ООН «Права человека и произвольное лишение гражданства», «разница между утратой и лишением не всегда очевидна, поскольку, если в одних государствах предусмотрена автоматическая потеря гражданства на определенном основании, другие могут использовать те же основания для наделения государственных органов полномочиями по лишению лица гражданства…» (п. 4 Доклада). В условиях Украины вызывает трудности толкования юридического содержания понятий «лишения гражданства» и «утрата гражданства», которые используются в отечественном законодательстве, и их соотношение между собой. Учитывая указанное, кажется, что законодательные подходы к вопросу потери гражданства Украины также нуждаются в толковании и/или внесении изменений в Конституцию Украины, в том числе относительно дополнительных оснований утраты гражданства Украины в контексте конституционного запрета лишения гражданства» - считают в ГНЭУ.

Также положением п. 2 ч. 1 ст. 20 Закона в редакции проекта предусмотрено, что основанием для потери гражданства Украины является «использование совершеннолетним гражданином Украины, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности и/или национальным интересам Украины».

При этом согласно обновленной ч. 2 ст. 20 Закона положения п. 2 ч. 1 ст. 20 не применяются, если в результате гражданин Украины станет лицом без гражданства. Указанные новеллы, как указали в ГНЭУ, нуждаются в доработке, ведь гражданин Украины не может стать лицом без гражданства в ситуации, описанной в новом п. 2 ч. 1 ст. 20, поскольку в нем говорится о гражданах Украины, которые имеют гражданство иностранного государства и соответственно не могут стать лицами без гражданства в случае потери гражданства Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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