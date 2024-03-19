Что будет, если нарушить презумпцию невиновности: разъяснение суда

Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Закарпатский апелляционный суд объясняет, что такое презумпция невиновности и что будет, если нарушить презумпцию невиновности.

Презумпция невиновности – это правовой принцип, согласно которому в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления или правонарушения, допускается невиновность до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном законодательством.

Якою статтею Конституції передбачається презумпція невинуватості?

Згідно статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ця стаття Конституції також передбачає, що:

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

В яких випадках особа вважається невинуватою?

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

В яких випадках особа вважається винуватою?

Особа вважається винною не тоді, коли щодо неї висунене обвинувачення, а лише, коли її винність доведена в установленому законом порядку вироком суду.

Як правильно подавати інформацію в соцмережах, засобах масової інформації щодо осіб, які проходять по справі, але ще не мають обвинувального вироку?

Важливо інформувати суспільство про те, що відбувається під час розслідування кримінальних правопорушень. Однак, на етапах досудового розслідування, судових розглядів до оголошення вироку є важливим застосування презумпції невинуватості – аби не порушити фундамент кримінального провадження та зруйнувати його процесуальну долю. Тобто, не варто маркувати фігуранта справи «крадієм», «корупціонером», «вбивцею» тощо, коли вина особи ще не доведена судом.

Що буде, якщо порушити презумпцію невинуватості?

Особа, відносно якої відбулося порушення, має право на відшкодування завданих збитків.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

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