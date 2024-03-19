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  1. В Украине

В Виннице матроса осудили за самоволку на пять лет

20:40, 19 марта 2024
Адвокат просила для матроса содержание в дисциплинарном батальоне.
В Виннице матроса осудили за самоволку на пять лет
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19 марта решением Винницкого апелляционного суда вступил в законную силу приговор в отношении военнослужащего, которому за самовольное оставление места службы назначили пять лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В своей апелляционной жалобе защитница осужденного настаивала на изменении решения Казатинского горрайонного суда и применении к нарушителю содержания в дисциплинарном батальоне. Свою просьбу мотивировала, в частности, тем, что мужчина – участник боевых действий, признавший свою вину, имеет погашенную судимость. По ее словам, закон мужчина перешагнул из-за сложной жизненной ситуации, но вернуться на службу планировал.

По мнению прокурора, пять лет заключения для военного – справедливое и законное наказание. Заметим, что нарушителю назначен минимальный срок лишения свободы с тех, которые предусмотрены санкцией части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Что касается содержания в дисциплинарном батальоне, то такое наказание, говорит сторона обвинения, законодатель запретил. Следовательно, просила оставить приговор суда первой инстанции без изменений.

Военный совершил преступление в мае прошлого года через три месяца после призыва: на станции «Казатин» покинул вагон поезда, которым вместе с другими военнослужащими возвращался в воинскую часть по обучению в Испании. Правоохранители задержали беглеца по месту его жительства в ноябре 2023-го.

А осудили его за самовольное оставление места службы, совершенное военнослужащим (кроме срочной службы) без уважительных причин, продолжительностью более трех суток, в условиях военного положения.

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