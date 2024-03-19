На Киевщине возле развлекательного заведения 14-летнюю девушку ударили ножом

Полицейские задержали несовершеннолетнего парня.

17 марта возле одного из развлекательных заведений на Киевщине 14-летнюю девушку ударили ножом. Об этом сообщили в полиции области.

Происшествие случилось в городе Белая Церковь около 16 часов. В полицию поступило сообщение о том, что рядом с развлекательным заведением неизвестный ранил посетительницу. Потерпевшей оказалась несовершеннолетняя.

Правоохранители сообщили, что установили личность нападающего. Подозреваемого, который оказался несовершеннолетним, задержали недалеко от места совершения преступления и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

По факту причинения умышленных тяжких телесных повреждений подростку сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу.

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