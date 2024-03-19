Германия готовит помощь Украине на полмиллиарда евро

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут боеприпасы и бронемашины.

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Германия готовится к предоставлению нового пакета военной помощи для Украины на сумму примерно 500 миллионов евро. Как сообщает Tagesschau, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения со СМИ в рамках встречи формата "Рамштайн".

Писториус отметил, что этот пакет предусматривает дополнительные поставки боеприпасов - 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера.

В новый пакет помощи также войдут 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных автомобилей.

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