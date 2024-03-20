Процесс подачи апелляционной жалобы: что нужно знать

Черкасский апелляционный суд напоминает особенности подачи апелляционной жалобы.
Апелляционные суды пересматривают в апелляционном порядке судебные решения местных судов, которые находятся в пределах соответствующего апелляционного округа (территории, на которую распространяются полномочия соответствующего апелляционного суда).
Строк:
1) Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, а на ухвалу суду - протягом 15 днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
2) Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження з з дня вручення повного рішення/ухвали суду.
3) Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.
Форма:
Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
Зміст (в апеляційній скарзі мають бути зазначені):
- Назва суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;
- Відомості про позивача та відповідача (ПІБ, адреса, індекс, номер та серія паспорта, тд.);
- Рішення або ухвала, що оскаржуються;
- Обґрунтування незгоди з рішенням суду першої інстанції;
- Нові обставини, докази, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
- Клопотання особи, яка подала скаргу;
- Дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
- Перелік доданих документів.
Додатки:
- Довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
- Копія апеляційної скарги для всіх учасників справи;
- Квитанція про сплату судового збору;
- Докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності);
- Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.
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