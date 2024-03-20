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  1. Суд инфо

Процесс подачи апелляционной жалобы: что нужно знать

08:18, 20 марта 2024
Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней, а на постановление суда – в течение 15 дней со дня его провозглашения.
Процесс подачи апелляционной жалобы: что нужно знать
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Черкасский апелляционный суд напоминает особенности подачи апелляционной жалобы.

Апелляционные суды пересматривают в апелляционном порядке судебные решения местных судов, которые находятся в пределах соответствующего апелляционного округа (территории, на которую распространяются полномочия соответствующего апелляционного суда).

Строк:

1) Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, а на ухвалу суду - протягом 15 днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

2) Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження з з дня вручення повного рішення/ухвали суду.

3) Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Форма:

Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

Зміст (в апеляційній скарзі мають бути зазначені):

  • Назва суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;
  • Відомості про позивача та відповідача (ПІБ, адреса, індекс, номер та серія паспорта, тд.);
  • Рішення або ухвала, що оскаржуються;
  • Обґрунтування незгоди з рішенням суду першої інстанції;
  • Нові обставини, докази, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
  • Клопотання особи, яка подала скаргу;
  • Дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
  • Перелік доданих документів.

Додатки:

  • Довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
  • Копія апеляційної скарги для всіх учасників справи;
  • Квитанція про сплату судового збору;
  • Докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності);
  • Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

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