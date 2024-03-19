Німеччина готує допомогу Україні на півмільярда євро

Німеччина готується до надання нового пакета військової допомоги для України на суму приблизно 500 мільйонів євро. Як повідомляє Tagesschau, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ в рамках зустрічі формату «Рамштайн».
Пісторіус зазначив, що цей пакет передбачає додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів із складів Бундесверу.
У новий пакет допомоги також увійдуть 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних автомобілів.
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