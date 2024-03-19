Німеччина готує допомогу Україні на півмільярда євро

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси та бронемашини.

Джерело фото: ukrinform

Німеччина готується до надання нового пакета військової допомоги для України на суму приблизно 500 мільйонів євро. Як повідомляє Tagesschau, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ в рамках зустрічі формату «Рамштайн».

Пісторіус зазначив, що цей пакет передбачає додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів із складів Бундесверу.

У новий пакет допомоги також увійдуть 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних автомобілів.

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