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  1. В Україні

На Київщині біля розважального закладу 14-річну дівчину вдарили ножем

23:30, 19 березня 2024
Поліцейські затримали неповнолітнього хлопця.
На Київщині біля розважального закладу 14-річну дівчину вдарили ножем
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17 березня біля одного з розважальних закладів на Київщині 14-річну дівчину вдарили ножем. Про це повідомили у поліції області.

Подія сталась у місті Біла Церква близько 16 години. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що поряд із розважальним закладом невідомий поранив відвідувачку. Потерпілою виявилась неповнолітня.

Правоохоронці повідомили, що встановили особу нападника. Підозрюваного, який виявився неповнолітнім, затримали неподалік від місця скоєння злочину та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень підлітку повідомили про підозру (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Постраждалу дівчину ушпиталили до лікарні.

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