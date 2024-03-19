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  1. В Україні

У Вінниці матроса засудили за самоволку на п'ять років

20:40, 19 березня 2024
Адвокат просила для матроса тримання в дисциплінарному батальйоні.
У Вінниці матроса засудили за самоволку на п'ять років
Фото: Вінницький апеляційний суд
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19 березня рішенням Вінницького апеляційного суду набрав законної сили вирок стосовно військовослужбовця, якому за самовільне залишення місця служби призначили п'ять років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду. 

У своїй апеляційній скарзі захисниця засудженого наполягала на зміні рішення Козятинського міськрайонного суду та застосуванні до порушника тримання в дисциплінарному батальйоні. Своє прохання мотивувала, зокрема, тим, що чоловік – учасник бойових дій, визнав свою провину, має погашену судимість. За її словами, закон чоловік переступив через складну життєву ситуацію, але повернутися на службу планував.  

На думку ж прокурора, п’ять років ув’язнення для військового  – справедливе й законне покарання. Зауважив: порушнику призначено мінімальний строк позбавлення волі із тих, які передбачені санкцією частини 5 статті  407 Кримінального кодексу України. Що ж стосується тримання у дисциплінарному батальйоні, то таке покарання, каже сторона обвинувачення, законодавець заборонив. Відтак просила залишити вирок суду першої інстанції без змін.

Військовий скоїв злочин у травні минулого року через три місяці після призову: на станції «Козятин» залишив вагон поїзда, яким разом з іншими військовослужбовцями повертався до військової частини із навчання в Іспанії. Правоохоронці затримали втікача за місцем його проживання у листопаді 2023-го.

А засудили його за самовільне залишення місця служби, вчинене військовослужбовцем (крім строкової служби) без поважних причин, тривалістю понад три доби, в умовах воєнного стану.

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