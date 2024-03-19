У Вінниці матроса засудили за самоволку на п'ять років

Адвокат просила для матроса тримання в дисциплінарному батальйоні.

Фото: Вінницький апеляційний суд

19 березня рішенням Вінницького апеляційного суду набрав законної сили вирок стосовно військовослужбовця, якому за самовільне залишення місця служби призначили п'ять років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду.

У своїй апеляційній скарзі захисниця засудженого наполягала на зміні рішення Козятинського міськрайонного суду та застосуванні до порушника тримання в дисциплінарному батальйоні. Своє прохання мотивувала, зокрема, тим, що чоловік – учасник бойових дій, визнав свою провину, має погашену судимість. За її словами, закон чоловік переступив через складну життєву ситуацію, але повернутися на службу планував.

На думку ж прокурора, п’ять років ув’язнення для військового – справедливе й законне покарання. Зауважив: порушнику призначено мінімальний строк позбавлення волі із тих, які передбачені санкцією частини 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Що ж стосується тримання у дисциплінарному батальйоні, то таке покарання, каже сторона обвинувачення, законодавець заборонив. Відтак просила залишити вирок суду першої інстанції без змін.

Військовий скоїв злочин у травні минулого року через три місяці після призову: на станції «Козятин» залишив вагон поїзда, яким разом з іншими військовослужбовцями повертався до військової частини із навчання в Іспанії. Правоохоронці затримали втікача за місцем його проживання у листопаді 2023-го.

А засудили його за самовільне залишення місця служби, вчинене військовослужбовцем (крім строкової служби) без поважних причин, тривалістю понад три доби, в умовах воєнного стану.

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