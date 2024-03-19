Наркобизнес за решеткой: будут судить участников преступной группы

Заключенные руководили наркоторговлей в Райковецкой исправительной колонии и передавали заказы в СИЗО.

Источник фото: npu.gov.ua

В Хмельницкой области будут судить участников преступной группы, которых обвиняют в наркоторговле, направленной в Райковецкую исправительную колонию. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Криминальный авторитет, отбывая заключение за имущественные преступления, по организации наркобизнеса смог получить статус "смотрящего" в учреждении. Он, вместе с двумя сообщниками из колонии, двумя арестантами и четырьмя свободными лицами, создал широкую сеть сбыта наркотиков.

Заключенные передавали заказ наркотиков лицам в СИЗО, которые, в свою очередь, передавали их сообщникам на свободе. Наркотики скрывали в еде, лекарствах и других предметах, которые затем отправлялись в тюрьму. Получив посылки, "смотрящие" реализовали их среди других осужденных за наличные.

Обвинительные акты в отношении трех "смотрящих" и шести участников преступной группы уже переданы в суд. им предъявлено обвинение по ч. 2 и 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Операция по раскрытию преступления проводилась совместно с работниками УСБУ в Хмельницкой области, отдела оперативно-розыскной работы Центрально-Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, Райковецкой исправительной колонии и Хмельницкого СИЗО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.