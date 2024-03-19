В Киеве Житний рынок на Подоле выставили на аукцион по аренде

Житний рынок на киевском Подоле планируют сдать в аренду на 15 лет.

В Киеве состоится аукцион, в котором участники сразятся за право аренды на помещение Житнего рынка. Об этом идет речь на сайте Национальной электронной биржи.

Начальная цена лота – почти 2,5 миллиона гривен. Договор будут заключаться на 15 лет, однако его могут расторгнуть досрочно, если не будут выполняться условия аренды.

Также арендатор обязан произвести капитальный ремонт здания и устранить имеющиеся нарушения в сфере техногенной и пожарной безопасности. Аукцион запланирован на 25 марта.

По крайней мере, до конца января Житний рынок находился в аренде у компании немецкого бизнесмена Флориана Болена. Город судился за расторжение договора из-за того, что тот не платил аренду и так и не начал капремонт.

Добавим, что Житний рынок, расположенный на Подоле, является одним из старейших рынков столицы. Нынешнее помещение было построено в 1980 году.

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