Аукціон з оренди столичного Житнього ринку відклали

Потенційні учасники матимуть для підготовки 25 днів.

Джерело фото: Укрінформ

Як стало відомо, у Києві приміщення Житнього ринку на Подолі виставили на аукціон з оренди. Мер столиці Віталій Кличко прокоментував рішення міста про здачу в оренду приміщення та заявив, що термін подачі заяв на аукціон подовжать до 25 днів.

На початку засідання Київради 21 березня він наголосив, термін подачі заяв на аукціон, який під час воєнного стану законодавство встановлює від 5 днів, місто подовжить.

«Щодо рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, яке є комунальною власністю. Підкреслю: умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку. У вимогах до орендаря – реконструкція критої будівлі, зокрема й її даху, ремонт інженерних комунікацій. Термін подачі заяв на аукціон, який під час воєнного стану законодавство встановлює від 5 днів, місто подовжить. І зараз законною процедурою оголосимо про нові торги, до яких потенційні інвестори матимуть максимальний за законом термін – 25 днів до відкритого аукціону», – зазначив Віталій Кличко.

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