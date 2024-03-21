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  1. В Украине

Аукцион по аренде столичного Житнего рынка отложили

20:17, 21 марта 2024
Потенциальные участники будут для подготовки 25 дней.
Аукцион по аренде столичного Житнего рынка отложили
Источник фото: Укринформ
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Как стало известно, в Киеве помещение Житнего рынка на Подоле было выставили на аукцион по аренде. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал решение города о сдаче в аренду помещения и заявил, что срок подачи заявлений на аукцион будет продлен до 25 дней.

В начале заседания Киевсовета 21 марта он подчеркнул, что срок подачи заявлений на аукцион, который во время военного положения законодательство устанавливает от 5 дней, город продлит.

«О решении о сдаче в аренду помещения Житнего рынка, которое является коммунальной собственностью. Подчеркну: условием аренды есть сохранение функционала и продолжение работы рынка. В требованиях к арендатору – реконструкция крытого здания, в том числе и его крыши, ремонт инженерных коммуникаций. Срок подачи заявлений на аукцион, который во время военного положения законодательство устанавливает от 5 дней, город продлит. И сейчас законной процедурой объявим о новых торгах, к которым потенциальные инвесторы будут иметь максимальный по закону срок – 25 дней до открытого аукциона», – отметил Виталий Кличко.

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