Во Львовской области задержали рэкетиров, которые «выбивали» деньги с внутренне перемещенных лиц

Рэкетиры преследовали и облагали «данью» местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом «возвращение долгов».

Управление СБ Украины во Львовской области сообщило, что в результате спецоперации была нейтрализована деятельность преступной группы, которая терроризировала и пытались держать в страхе жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди пострадавших были жители районного центра и подростки-сироты, вынужденно переехавшие во Львов в связи с агрессией рф на территории Украины.

Рєкетиры преследовали и облагали «данью» местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом «возвращение долгов». Кроме того, узнав, что подростки-сироты получают от государства денежную помощь, злоумышленники потребовали от них средства за гарантирование «спокойной жизни» в городке.

В случае несогласия платить злоумышленники угрожали применить физическое насилие. Ежемесячная плата за такую «безопасность» в среднем составляла несколько десятков тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали троих злоумышленников при получении ими очередного транша от одного из пострадавших в сумме 20 тысяч гривен.

Как оказалось они уже фигурантами и других уголовных производств следствие над которыми продолжается.

Задержанным сообщено о подозрении. В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной группе.

В СБУ добавили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.