Тернопольских таможенников подозревают в неправомерном применении таможенных льгот на около 8 млн гривен

Чиновники Тернопольской таможни получили подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением при таможенном оформлении тепловизоров.

Источник фото: ArmyInform

Правоохранители выявили факты нарушений должностными лицами Тернопольской таможни и сообщили им о подозрении.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2023 году выявлено, что некоторые субъекты внешнеэкономической деятельности при таможенном оформлении тепловизоров предоставляли неверные данные, что повлекло за собой неправомерное применение таможенных льгот на сумму около 8 млн гривен. После комплексных мероприятий Гостаможслужбы было доначислено более 4 млн гривен в Государственный бюджет.

Информация о возможном совершении уголовного правонарушения должностными лицами Тернопольской и Закарпатской таможен передана правоохранительным органам. Двум должностным лицам Тернопольской таможни уже доложено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, предусмотренном статьей 364 Уголовного кодекса Украины.

Гостаможслужба заявляет, что оказывает всемерную поддержку в расследовании этих уголовных производств и надеется, что будут привлечены к ответственности не только чиновники, но и организаторы незаконных схем. Орган не терпит такого поведения своих работников и продолжает работать над их разоблачением и привлечением к ответственности.

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