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  1. В Україні

Тернопільських митників підозрюють у неправомірному застосуванні митних пільг на близько 8 млн гривень

18:16, 21 березня 2024
Посадовці Тернопільської митниці отримали підозру зловживанні владою або службовим становищем при митному оформленні тепловізорів.
Тернопільських митників підозрюють у неправомірному застосуванні митних пільг на близько 8 млн гривень
Джерело фото: ArmyInform
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Правоохоронці виявили факти порушень посадовцями Тернопільської митниці та повідомили їм про підозру.

За даними Державної митної служби України, у 2023 році виявлено, що деякі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при митному оформленні тепловізорів надавали невірні дані, що спричинило неправомірне застосування митних пільг на суму близько 8 млн гривень. Після комплексних заходів Держмитслужби було донараховано понад 4 млн гривень до Державного бюджету.

Інформація про можливе скоєння кримінального правопорушення посадовими особами Тернопільської та Закарпатської митниць передана до правоохоронних органів. Двом посадовцям Тернопільської митниці вже повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, передбаченому статтею 364 Кримінального кодексу України.

Держмитслужба заявляє, що надає всебічну підтримку у розслідуванні цих кримінальних проваджень і сподівається, що будуть притягнуті до відповідальності не лише посадовці, а й організатори незаконних схем. Орган не терпить такої поведінки своїх працівників і продовжує працювати над їх викриттям та притягненням до відповідальності.

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