На Львівщині затримали рекетирів, що «вибивали» гроші з внутрішньо переміщених осіб

Рекетири переслідували й обкладали «даниною» місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом «повернення боргів».

Управління СБ України у Львівській області повідомило, що у результаті спецоперації була нейтралізована діяльність злочинної групи, яка тероризувала і намагалась тримати в страху жителів регіону. Про це поінформувала пресслужба відомства.

Зазначається, що серед потерпілих були мешканці районного центру та підлітки-сироти, які вимушено переїхали до Львова у зв’язку з агресією рф на території України.

Рекетири переслідували й обкладали «даниною» місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом «повернення боргів». Окрім цього дізнавшись, що підлітки-сироти отримують від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від них кошти за гарантування «спокійного життя» в містечку.

У разі незгоди платити зловмисники погрожували застосувати фізичне насилля. Щомісячна плата за таку «безпеку» в середньому становила кілька десятків тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час одержання ними чергового «траншу» від одного з потерпілих у сумі 20 тисяч гривень.

Як виявилось вони вже є фігурантами й інших кримінальних проваджень слідство над якими триває.

Затриманим повідомлено про підозру. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної групи.

У СБУ додали, що зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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