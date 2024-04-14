Пільги на квартири та бонуси: в Міноборони повідомили, як мотивуватимуть служити в ЗСУ

Охочі вступити до Збройних сил України матимуть певні пільги.

Джерело фото: Міноборони

Українці, які захочуть вступити до ЗСУ, матимуть певні пільги та бонуси на покупку квартири чи другі бонуси. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін під час телемарафону.

«Треба підтримувати людей, які хочуть вступити до лав ЗСУ і взагалі до Сил оборони. Ті люди, які підписуватимуть контракт, матимуть певні пільги й бонуси. Наприклад, 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит», – розповів Лазуткін.

За його словами, після першого року контракту людина може отримати ще 100 тисяч гривень.

«Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після підписання контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень. Звільняються від виплати пені в деяких випадках – багато таких моментів», – розповів Лазуткін.

За його словами, детальну інформацію можуть надати у рекрутингових центрах.

Як писала «Судово-юридична газета», у Міністерстві оборони оцифрували дані чоловіків призовного віку в усіх областях України та в Києві. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад за участю Президента України.

Додамо, що Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

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