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Окупанти готують на Запорізькій АЕС провокацію «під чужим прапором», — Генштаб

14:49, 14 квітня 2024
У Генштабі зазначили, що безпека Запорізької АЕС не може бути гарантована, поки окупанти перебувають на станції.
Окупанти готують на Запорізькій АЕС провокацію «під чужим прапором», — Генштаб
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Генштаб ЗСУ повідомляє, що за наявними даними розвідки, рф готується до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції - ще однієї операції під фальшивим прапором.

"Тільки за останні тижні росія вже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти ЗАЕС. Це свідомі російські дії, які продовжують російську практику шантажу нашої держави та всієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", - наголосили у Генштабі. 

Також там зазначили, що Україна завжди відповідально ставилася і ставиться до безпеки ядерних об'єктів.

"Тільки повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції", - сказали у Генштабі ЗСУ. 

Зазначається, що безпека Запорізької АЕС не може бути гарантована, поки російські війська перебувають на станції.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що усі енергоблоки окупованої Запорізької АЕС перевели у стан "холодної" зупинки. 

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