У поліції уточнили деталі ДТП, яка сталася на околицях Києва за участі шести авто

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобілю заснув за кермом.

Джерело фото: Поліція Києва

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю вранці на околицях Києва, а саме на 17-му км Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів. Про це повідомили у поліції.

Як встановили слідчі на місці події, керманич вантажного автомобіля «MAN», рухаючись у бік Києва, здійснив зіткнення із задньою частиною попутного мікроавтобуса марки «Мерседес Спрінтер». Водій останнього транспортного засобу, в свою чергу, втратив курсову стійкість та допустив зіткнення із чотирма іномарками.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 8 пасажирів мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер» віком від 26 до 83 років. Постраждалих госпіталізовано до лікарні, їхній стан наразі встановлюється, зауважують у поліції.

За попередньою інформацією, винуватець ДТП, 53-річний водій вантажного автомобілю, був тверезий та заснув за кермом. Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Джерело фото: Поліція Києва

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.