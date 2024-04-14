Финляндия закрывает водные пункты пропуска на границе с рф

Финляндия вводит новые ограничения на границе с россией.

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В Финляндии закрывают несколько пунктов пропуска через море и озеро, которые ранее были открыты для россиян.

В частности, с 15 аперля россиянам приостанавливают движение для прогулок на воде по находящемуся на границе двух стран Сайменскому каналу. Кроме того, были закрыты два морских пункта пропуска: Хаапасаари и Сантио.

Ранее Высший административный суд Финляндии 14 марта решил отклонить жалобы россиян на решение правительства закрыть границу с россией, заявив, что у них не было достаточных оснований.

Суд решил отклонить жалобы как неприемлемые. Он отметил, что решение о границе не повлияло непосредственно на ситуацию заявителей таким образом, чтобы дать им право на обжалование.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Финляндии Александр Стубб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

Глава Украины отметил, что Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также будет углубить сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной сферах и в сфере реформ.

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