В Луганске оккупанты перепрофилируют преподавателей украинского языка на учителей русского

Учителей украинского языка и литературы отправляют на перепрофилирование.

Во временно оккупированном Луганске российские захватчики перепрофилируют педагогов, имеющих диплом об образовании "Украинский язык и литература", на учителей русского. "Курсы" продлятся для каждого педагога в общей сложности 256 часов. Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация.

"Учебное заведение, которое захватчики называют Луганским государственным педагогическим университетом, действующим на временно захваченной территории, проводит бесплатное профобучение по направлениям "Русский язык и литература" и "Дошкольное образование", - сообщили в Луганской ОГА.

Там рассказали, что на курсы направляют педагогов, имеющих диплом об образовании по специальности "Украинский язык и литература", а также тех, у кого не действительны курсы повышения квалификации после 2014 года.

"Кадры для пропаганды среди школьников там готовы штамповать за 256 часов. Именно столько длятся эти курсы", - отметили в ОГА.

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