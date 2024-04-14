В Украине уменьшилось число пенсионеров: в ПФУ назвали количество лиц

Средняя пенсия по стране составила 5 743 грн.

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В Украине с 1 января по 1 апреля количество пенсионеров уменьшилось почти на 362 тысячи человек. Так, если в начале года пенсию получали 10 млн 516 тысяч человек, то сейчас - 10 млн 154 тысячи.

Об этом говорится в информации Пенсионного фонда.

Средняя пенсия по стране составила 5 743 грн.

В Киеве средний размер пенсии составляет 7,8 тысячи гривен. Это самая высокая выплата в стране. На втором месте по уровню средней пенсии Ровенская область – 7,2 тыс. грн. На третьем с показателем 7 тыс. грн оказалась Донецкая область. Наименьшую пенсию платят в Тернопольской области – 4 399 грн.

Данные по состоянию на 1 апреля

Данные по состоянию на 1 января

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