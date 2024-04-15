Окупанти скинули боєприпас на автомобіль «швидкої» на Харківщині

58-річний чоловік отримав осколкове поранення.

Джерело фото: ЗМІ

На вихідних російські військові скинули боєприпас з FPV-дрону на автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик у Харківській області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини.

«Постраждав водій транспортного засобу. 58-річний чоловік отримав осколкове поранення», - зазначили там.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного управління.

Як писала «Судово-юридична газета», Генштаб ЗСУ повідомляє, що за наявними даними розвідки, рф готується до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під фальшивим прапором.

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